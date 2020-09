José Mourinho, coach d’Alderweireld, appelle les sélectionneurs à épargner ses Spurs

L'infortuné Mason Mount précipite la chute des Blues en League Cup face aux Spurs - League Cup -... Dans l'une des affiches des 8e de finale de League Cup, Tottenham a difficilement pris le dessus sur Chelsea, s'imposant au bout du suspense pour se qualifier pour le prochain tour (1-1, 5-4 aux pénaltys). Les Blues avaient pris le taureau par les cornes en début de match, ouvrant la marque après 19 minutes de jeu grâce au niveau transfuge allemand, Timo Werner auteur d'une belle frappe tendue et limpide à l'entrée du grand rectangle. Les hommes de Frank Lampard ont même cru tenir le bon bout pendant très longtemps dans cette rencontre avant que Erik Lamela, idéalement servi par Reguilon dans la surface, ne remette les deux équipes à égalité. 1-1 score final, les deux équipes ont donc dû se départager dans une haletante séance de tirs au but. Et si tous les tireurs respectifs sont parvenus à concrétiser leur envoi, c'est le malheureux Mason Mount, dernier appelé des Blues, qui a précipité la chute de Chelsea en ratant son tir. On notera au passage que du côté de Tottenham, Toby Alderweireld a disputé l'intégralité de la rencontre.