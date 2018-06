Jordan passeur, Romelu buteur: un but 100% Lukaku contre le Portugal en 2016

Les frères Lukaku ont écrit une belle page de l'histoire du football belge le 29 mars 2016 en signant ensemble le but de la réduction du score face au Portugal en match amical à Leira.

Monté au jeu à la 59ème minute à la place de Guillaume Gillet, Jordan Lukaku a offert, d'un excellent centre du gauche, une très belle passe décisive à son frère ainé Romelu qui a trouvé le chemin des filets d'une bonne tête piquée (2-1, 62'). Un bonheur entier pour le papa des deux joueurs.

C'était la première fois que les Diables Rouges alignaient deux frères en même temps sur la pelouse depuis les frères Mpenza.

"Depuis tout petit, le rêve est de jouer ensemble" expliquait Romelu après la rencontre. "Malgré la défaite, on a vécu un beau moment d’émotions entre nous. C’est Jordan qui a fait le plus dur sur le but. Moi j’ai juste dû mettre la balle au fond."

"C’est un moment énorme pour ma mère et mon père. Je crois qu’ils sont hyper fiers" avait ajouté Jordan. "On s’est entraîné là-dessus toute la semaine et encore hier après l’entraînement on a fait des centres ensemble. C’est la première fois que je suis sur le terrain avec mon frère en équipe nationale donc c’était un très beau moment".

Au delà de cet accomplissement fraternel , ce but a permis deux choses:

-Il a mis fin à une très longue période de disette en équipe nationale pour Romelu Lukaku. Une parenthèse qui avait tout de même duré 16 mois et 17 jours.

-En effectuant cette passe décisive dès sa montée au jeu, Jordan Lukaku s'est assuré la présence dans le groupe des Diables rouges qui ont disputé quelques mois plus tard l'Euro en France.