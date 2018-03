Jordan Lukaku est forfait, Courtois, Vermaelen et Fellaini s'entraînent individuellement

Les Diables entament la deuxième phase de leur rassemblement. Après une semaine consacrée à la récupération et à la remise à niveau, notre sélection se projette sur la rencontre contre l'Arabie Saoudite et le Mondial.



L'entraînement du jour a été décalé en fin d'après-midi pour permettre au public de venir admirer et soutenir les joueurs Belges.



L'heure d'un premier état des lieux de la sélection pour Roberto Martinez. "La mauvaise nouvelle du jour concerne Jordan Lukaku. "Il est forfait et va retourner à Rome pour suivre un traitement spécifique". Thibaut Courtois, incertain en début de semaine, va mieux. "Il réagit bien mais il va encore travailler de manière individuelle". Tout comme Thomas Vermaelen. "Il a pris un sérieux coup. Mais il devrait pouvoir rejoindre le groupe dans les 24 heures". Marouane Fellaini s'entraîne aussi à part.



Pour le reste, les 24 autres seront sur la pelouse de Tubize ce vendredi soir. Interrogé sur l'état d'esprit de Toby Alderweireld, dont la situation à Tottenham est floue, Roberto Martinez a insisté sur son plaisir de revoir le défenseur central. "C'est quelqu'un de très positif. Il a connu une blessure difficile mais il a bien récupéré. Mentalement, il est bien", a expliqué le sélectionneur. Il ne serait pas étonnant de le voir sur la pelouse ce mardi.



Au sujet du terrain du Stade Roi Baudouin, Martinez n'a pas voulu alimenter la polémique. Il a concédé que la pelouse n'était pas en très bon état et que cela avait déjà été le cas pendant certains matches de qualification. Il a surtout réaffirmé que Bruxelles est l'option prioritaire pour les amicaux du mois de juin.