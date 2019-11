Joachim Mununga sur Thorgan Hazard: "On est en train d'assister à l'éclosion d'un des futurs patrons de l'équipe nationale"

Ce samedi soir, les Diables Rouges se sont facilement imposés en Russie (1-4) et sont désormais assurés de terminer premier de leur groupe. Dans " Complètement Foot ", David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga ont longuement débriefé cette belle victoire de notre équipe nationale. Ils ont notamment tenu à mettre en avant la prestation de Thorgan Hazard.

Joachim Mununga : " C’était un match agréable. Agréable parce que le travail est fait mais aussi dans la manière. On a affronté une équipe de Russie qui a laissé entrevoir de belles choses en début de match. Les Russes ont réalisé de belles séquences de possession de balle qui n’ont finalement abouti à rien. Mais je ne suis pas sûr que ces séquences n’auraient abouti à rien contre une autre équipe. On a été bien en place au niveau de la structure. La défense a été solide avec une belle prestation de la part de Vermaelen et un Boyata on ne peut plus présent. Et puis on a eu des joueurs offensifs comme Thorgan Hazard qui ont travaillé défensivement. J’ai aussi trouvé le duo Witsel – De Bruyne juste devant la défense très intéressant. Ils ont proposé du beau football et, même si le résultat était attendu, la manière y était ".

Et Pascal Scimè d’ajouter : " C’était un match impressionnant. C’est la victoire de la maturité, la force tranquille ".

Joachim Mununga sur la prestation de Thorgan Hazard : " S’il faut sortir un joueur du lot, je dirais Thorgan. Il a été simplement gigantesque. Défensivement, il a eu quelques lacunes. On voit qu’il n’a pas toujours les bons réflexes défensifs mais il a fait de son mieux à cette position. Et offensivement, il a vraiment apporté un maximum ".

Pascal Scimè poursuit : " C’était vraiment une prestation très aboutie offensivement […] Il a suscité beaucoup d’attente lors de son arrivée à Dortmund. Ce n’est pas une équipe qui joue avec un 9 de fixation mais avec un faux numéro 9 et beaucoup d’ailiers créatifs qui partent des flancs. On se demandait donc comment Lucien Favre allait faire jouer Thorgan Hazard. Et en quelques semaines, il a mis tout le monde d’accord avec une ribambelle d’assits. C’est aujourd’hui l’un des meilleurs donneurs d’assits des cinq grands championnats. […] Il a pris une dimension supplémentaire. J’ai l’impression que d’ici deux ou trois ans, il pourra passer un palier et jouer dans un club encore plus renommé que le Borussia Dortmund ".

Et Joachim Mununga de conclure : " On a l’impression qu’il est très à l’aise et qu’il n’a plus rien à prouver. Il joue relâché et c’est comme ça qu’il est le meilleur. Au début, on avait souvent l’impression qu’il se sentait obligé de donner le ballon à certains cadres de l’équipe. Aujourd’hui, on sent qu’on lui fait confiance sur le terrain et qu’il arrive à prendre plus de décisions et de responsabilités. […] Ce n’est pas facile d’être le frère d’Eden Hazard. Il a fallu qu’il apprenne à exister et à subir la critique. Sans cesse, les médias et les gens l’ont comparé à Eden et c’est très difficile quand on vous compare à l’un des meilleurs joueurs de la planète. Mais il a eu cette intelligence et cette maturité de prester dans l’ombre, et aujourd’hui on est en train d’assister à l’éclosion d’un des futurs patrons de l’équipe nationale ".