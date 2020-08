JO 1920: Fernand Nisot, pépite du Léo et plus jeune Diable rouge de l'histoire

Ils sont une poignée à avoir décroché l'or il y a 100 ans lors du tournoi olympique de football. RTBF.be/sport vous propose de découvrir le profil de certains d'entre eux, ces footballeur titrés à domicile lors des JO de 1920. Aujourd'hui, place au plus jeune Diable de l'histoire: Fernand Nisot.

Fernand Nisot naît le 11 avril 1895 à Bruxelles dans une famille dont il est le 5e des 7 enfants. Prématuré aux chances de survie limitées, il montre d'emblée son caractère de battant. Sportif dans son enfance, il rejoint très tôt le matricule 5, le Léopold club de Bruxelles, pour jouer au football mais aussi au tennis.

Il est repris de manière régulière en équipe première de football dès ses 14 ans, au poste d'attaquant, et montre des qualités hors normes pour son âge. "Fernand Nisot: 16 ans, très vigoureux malgré son jeune âge; joue depuis deux ans en première division. Combine et shoote bien" écrit à son sujet L'Auto-vélo dans son édition du 23 décembre 1910 avant une confrontation amicale entre le Léopold club et l'Etoile des Deux lacs, un club français.

Sa renommée grandit vite. Si bien que William Maxwell, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale belge, fait appel à lui dès 1911 pour disputer un match amical contre l'équipe de France. Il est la principale attraction pour les journalistes français. Il est le seul dont le nom est cité en avant-match. "Un jeune joueur, Nisot, dont on dit le plus grand bien, fera ses débuts comme international" écrit le journal L'Auto-vélo le 24 avril 1911. Le 30 du mois, devant les 3000 spectateurs du stade de l'Union Saint-Gilloise, il devient à 16 ans et 19 jours le plus jeune footballeur à évoluer sous la vareuse nationale, lors de la victoire 7-1 face aux Français. Un record qu'il détient toujours actuellement, 109 ans après. Autre record à son palmarès: il devient le plus jeune buteur des Diables rouges en égalisant face aux Pays-Bas (défaite finale 1-2) le 10 mars 1912. Il a 16 ans, 10 mois et 28 jours.

C'est au Léopold Club qu'il rencontre sa femme, Isa Lafontaine, en jouant au tennis. Ingénieur diplômé de l’école militaire de Bruxelles, sa carrière est stoppée par la première guerre mondiale. Durant celle-ci, il est le seul survivant d'une attaque où il reste enfoui sous la terre des tranchées pendant 24 heures. Touché au crâne, la Reine Elisabeth le remarque lors d'une de ses visites à l’hôpital de La Panne. Elle le fait transférer à l'hôpital Neumann de Calais explique Daisy Rémont, la petite-fille de Fernand Nisot, en 2018 dans un article sur Bruzz.be.