Jesse De Preter, sur les affaires dans le football belge : "Elles sont toutes liées, cela vient d'une même maladie et ce n'est pas limité qu'aux agents"

Ce jeudi matin, Jesse De Preter était l’invité de Thomas Gadisseux sur la Première pour revenir notamment sur les affaires qui secouent le monde du football belge.

De quoi poser la question au Président de la BBFA, la Belgian Federation of Football Agents à quand un nettoyage et une prise de conscience dans les différentes affaires ?

"Je crains que ça risque de durer encore quelques années. Il y a plusieurs investigations en cours et on ne voit pas beaucoup de procès pour le moment. Ce n’est que le début. Toutes les affaires sont liées. Ce sont différents symptômes, corruptions, trucages de matches, mais cela vient d’une même maladie. Et ce n’est pas limité qu’aux agents", commence Jesse De Preter.

Et d’ajouter : "Ce serait naïf d’ignorer qu’il y a eu de la corruption, mais on doit faire attention à la présomption d’innocence. Dejan Veljkovic a par exemple avoué avoir commis certains faits graves. Un des problèmes souligné depuis longtemps, c’est la facilité à toute personne de devenir agent de joueur."

Pour De Preter, la Législation en Belgique pose encore et toujours un problème. "La Belgique est le seul pays qui n’a pas de règles contraignantes sur les agents et donc toute personne peut-être agent. Aujourd’hui, avec une simple lettre et 500 euros, on peut devenir agent de joueur et c’est en partie ce qui est la cause du problème. Ce n’est pourtant pas si compliqué. Il nous manque un peu de bon sens. La prise de conscience n’existe pas encore vraiment dans le monde du foot. Il y a des essais peu réussis, mais j’attends une intervention des autorités. Le monde du foot n’est pas capable de se mettre des règles. Il faut donc commencer au niveau fédéral pour avoir un accès à la profession. Et quand ce premier pas sera fait, on pourra régionaliser ça."

Pourtant des choses ont déjà été mises en place, mais pas de la bonne façon : "La Clearing house, c’est une bonne idée, mais la Pro League s’octroie une compétence qu’elle n’a pas. Il faudrait faire une Clearing house comme en Angleterre. On souhaite vraiment un règlement qui tient la route et qui soit légal."

Enfin, Jesse De Preter, qui est aussi l’agent de Roberto Martinez a réagi à ses propos tenus dimanche. Pour rappel, Jesse De Preter était l’invité de LLN24 en fin de week-end et avait indiqué qu’il n’était pas content du contrat actuel de son client. "En fait, il est sous-payé depuis quatre ans" avance Jesse De Preter. "Nous ne fixerons pas d’exigences exorbitantes. L’argent ne sera pas décisif. Je ne dis pas qu’il devrait gagner trois à quatre fois plus car il peut gagner cinq à six fois plus dans n’importe quel club. Mais je pense qu’un meilleur salaire doit être possible."

"J’ai dit tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais on n’a jamais voulu provoquer quoique ce soit. Et jusqu’à dimanche passé, j’ai dit qu’on n’avait pas encore eu de négociations", a conclu De Preter sur la Première.