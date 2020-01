Jesse De Preter, agent de Roberto Martinez : "Il est sous-payé depuis quatre ans"

Cela chauffe entre l’agent de Roberto Martinez, Jesse De Preter, et la Fédération depuis ce dimanche. Pour rappel, le contrat de Roberto Martinez se termine après l’Euro 2020. L’Espagnol continuera-t-il ? A quelles conditions ?

Jesse De Preter était l’invité de LLN24 en fin de week-end et a indiqué qu’il n’était pas content du contrat actuel de son client. "En fait, il est sous-payé depuis quatre ans" avance Jesse De Preter. "Nous ne fixerons pas d’exigences exorbitantes. L’argent ne sera pas décisif. Je ne dis pas qu’il devrait gagner trois à quatre fois plus car il peut gagner cinq à six fois plus dans n’importe quel club. Mais je pense qu’un meilleur salaire doit être possible."

L’Espagnol a été prolongé avant la Coupe du Monde 2018. "Il a eu un contrat avec des conditions inférieures, ce n’est pas un secret" ajoute Jesse De Preter. "Mais nous avons prolongé ce contrat en 2018, car la stabilité était nécessaire pour les Diables avant la Coupe du monde."

"Ils disent que les négociations ont commencé, mais elles n’ont pas encore eu lieu. Pour être honnête, je ne pense pas que ce soit très respectueux."

Mehdi Bayat : "Je pense qu’il a voulu faire l’intéressant"

Mehdi Bayat, le président de l’Union belge, a réagi au micro de VTM. "Je pense très sincèrement que Monsieur De Preter n’est pas au courant de la situation. Il se présente de manière très peu élégante comme le manager de Roberto Martinez. Je ne pense que ce n’est pas le cas. Je n’ai jamais discuté avec lui. Je crois qu’il était juriste et qu’il avait été appelé par des représentants anglais de Roberto Martinez pour analyser son contrat avec la fédération."

"Je pense qu’il a voulu faire l’intéressant" ajoute le Carolo. "Je peux vous rassurer sur le fait que les relations sont extrêmement respectueuses entre Roberto Martinez et la fédération. Ce qui me gêne le plus dans cette sortie, c’est qu’il donne une image de Roberto Martinez qui n’est absolument pas la sienne."

"J’ai reçu un mandat direct de l’entraîneur national"

"A moins d’avoir un mandat d’un autre Espagnol, qui s’appelle aussi Roberto Martinez, j’ai reçu un mandat direct de l’entraîneur national" se défend Jesse De Preter via Sporza. "Il est logique que Mehdi Bayat dise qu’il n’a jamais négocié avec moi. Il ne faisait pas partie des contrats que Martinez a signés en 2016 et 2018. Les négociations étaient avec Bart Verhaeghe. Et lundi dernier, je n’étais pas là parce que ces discussions ne portaient que sur le projet à long terme autour de l’équipe nationale. Pas sur la durée ou la valeur du contrat. Donc je n’avais rien à y faire."