Jbari : "Eden Hazard est trop gros, il n'a pas de vitesse"

Jbari : "Hazard est trop gros. Il n'a pas de vitesse." - La Tribune - 30/09/2019 Comme chaque weekend, nos Diables rouges étaient bien présents sur les différentes pelouses européennes. Figure de proue du contingent belge, Eden Hazard qui n'a malheureusement pas brillé lors du derby madrilène. Un match décortiqué sur le plateau de la Tribune lundi soir. "J'étais au match et...malheureusement c'est un joueur qu'on adore, exceptionnel et ce n'est pas lié à son football. Cela va être dur ce que je vais dire, mais il est trop gros. J'ai jamais vu ça, c'est incroyable, il n'a pas de vitesse. Chaque fois qu'il a le ballon, il va vers deux joueurs comme il a l'habitude...et là il remet la balle à Kroos. Parce qu'il n'a pas le coup de rein, cette vitesse, c'est un problème de poids et pas de football." estime Nordin Jbari. "C'est une période difficile pour lui, je rappelle quand même qu'il a été blessé, ce n'est pas idéal. Son entraîneur, Zinédine Zidane avait connu la même chose en 1996 à la Juventus et puis un changement tactique avait tout changé. Je pense qu'Eden a le talent et le charisme nécessaire pour s'imposer." confie Thierry Luthers. Philippe Albert évoque lui son prix d'achat : "100 millions d'euros...il y a une pression énorme qu'il n'avait pas à Chelsea, et je ne suis pas certain qu'il est aidé par ses partenaires parce que c'est une des pires équipes du Real depuis plusieurs années." Stephan Streker évoque lui "une faute professionnelle" commise par notre compatriote : "Il n'est pas normal qu'un joueur qui est le plus gros transfert du football mondial, qui va réaliser le plus grand rêve de sa carrière, qui va jouer au Real, va porter le numéro 7. Le sept c'est Ronaldo, Cristiano Ronaldo, l'homme qui s'entraine totalement, qui n'a pas un poil de graisse. Je pense que symboliquement il ne fallait pas commettre cette erreur là."