Jason Denayer sur un potentiel rôle de leader : "Le plus important pour moi est de jouer plus souvent"

Jason Denayer sur un potentiel rôle de leader : "Le plus important pour moi est de jouer plus... Présent dans la sélection de Roberto Martinez pour les rencontres face au Danemark et à l’Islande, Jason Denayer se sent en forme, deux semaines après avoir disputé une demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern de Munich. Sortant d’une saison pleine, avec 40 matches disputés, le Diable rouge n’a pourtant pris qu’un seul carton jaune. Son secret ? "J’essaye de prendre le ballon et d’éviter le joueur", dit-il en rigolant. Avec le départ de Vincent Kompany et l’âge "avancé" des cadres de la défense, Jason Denayer a tout entre les mains pour devenir le futur leader de la défense des Diables. Néanmoins, le joueur de Lyon se veut prudent : "Il faut d’abord que je joue, et que je me focalise sur mon jeu. Le plus important pour moi est de jouer plus souvent".