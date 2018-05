Jason Denayer et Galatasaray sacrés en Turquie

Galatasaray a décroché le 21e titre de champion de Turquie de son histoire samedi après-midi, le premier depuis 2015. Les Stanbouliotes se sont imposés 0-1 à Goztepe lors de la dernière journée grâce à un but de Bafetimbi Gomis sur penalty (66e) et ont ainsi conclu victorieusement une course au titre très serrée.

Sacré avec 75 points, le 'Gala' devance Fenerbahce (72 pts), Basaksehir (72 pts) et le tenant du titre Besiktas (71 pts). Galatasaray se qualifie par la même occasion pour la phase de poules de la prochaine Ligue des Champions. Jason Denayer a disputé toute la rencontre ce samedi et décroche un deuxième titre avec les Turcs après la Coupe de Turquie en 2016.