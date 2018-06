Januzaj : "On sait que ça ne va pas être un cadeau face au Panama"

Adnan Januzaj a profité de sa bonne fin de saison à la Real Sociedad pour s'inviter dans la liste des 23 Diables Rouges sélectionnés pour la Coupe du Monde. Son deuxième Mondial... sans avoir participé au moindre match de qualifications.

"Les gens savent que j'ai beaucoup de qualités, que je peux apporter beaucoup de choses différentes dans un match. Je pense que je peux aider avec ma créativité et essayer de faire la différence. Je suis également un joueur polyvalent. C'est quelque chose d'important pour un coach. Là, j'ai été utilisé comme n°10 (soutien d'attaque côté droit, ndlr). Je me sens très bien à cette place. C'est une de mes positions préférées. Je suis prêt à faire le job" a-t-il assuré au micro de la RTBF.

"Ce ne sera pas facile contre le Panama, c'est une équipe qui défend beaucoup. On sait que ça ne va pas être un cadeau. C'est un équipe très solidaire et qui ne va pas hésiter à mettre le pied. Avec l’état des terrains, ça ne sera pas facile je pense. Si un terrain est sec, c’est plus dur de s’élancer pour des dribbles ou de réussir la dernière passe. Mais l'équipe est plus forte qu'en 2014. Cela se sent dans le groupe, cela s'est vu sur nos trois derniers matches de préparation" a poursuivi le talentueux gaucher.

Versés dans le groupe G, les Diables ont dû patienter avant d'entamer 'leur' Mondial.

"C'est bien de jouer en dernier. Ça nous permet d'avoir déjà une image de ce qui se passe. On a déjà regardé un peu les matches et on a vu qu'il n'y en avait aucun de facile. Il faudra être à la hauteur. Il n'y a que des grosses équipes en Coupe du Monde. Il faudra donc être à 100% mais on est tous prêts à commencer."

Et le Bruxellois de poursuivre sur les grandes ambitions belges : "Arriver en quarts, ce serait déjà pas mal. Mais si on peut, on pense pouvoir faire quelque chose de mieux. Aller en demi, même en finale et pourquoi pas la gagner."

Enfin, le milieu offensif a eu une pensée pour Laurent Ciman, joker médical de la liste de Roberto Martinez qui a regagné la Belgique samedi matin.

"Bien sûr, ça fait de la peine parce que c'est quelqu'un de très professionnel, de très gentil, d'adorable, souligne encore Januzaj au micro de la RTBF. Il a un grand cœur. Ce n'était pas facile d'être à cette place. Je le remercie personnellement mais je pense que tout le groupe le remercie aussi."