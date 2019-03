Januzaj marque à nouveau en Liga, presqu'un an après son dernier but

Adnan Januzaj a inscrit son premier but de la saison en Liga vendredi à l'occasion du duel entre la Real Sociedad et Levante comptant pour la 28e journée du championnat espagnol. Le Diable rouge, buteur sur une passe latérale à la 28e minute du match, a ainsi fêté comme il se doit sa sélection chez les Diables rouges pour les matches face à la Russie et Chypre. Cela n'a toutefois pas permis à son équipe de s'imposer puisque la rencontre s'est terminée 1-1.

Auteur de trois assists cette saison, Januzaj n'avait marqué qu'en Coupe du Roi cette saison. Un but qui date du mois de décembre. Pour retrouver le dernier but de l'ailier belge en championnat espagnol, il faut remonter au 8 avril dernier. Sa cheville, qui l'avait perturbé fin février, ne semble plus l'inquiéter. Il a d'ailleurs joué 90 minutes.

La Real Sociedad est actuellement 9e de Liga avec 36 points et est toujours en course pour une place en Europe.