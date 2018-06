Januzaj: "Je suis maintenant plus mature, dans tous les domaines"

Unique buteur contre l'Angleterre jeudi, Adnan Januzaj s'est présenté ce samedi devant notre micro pour disséquer son superbe geste et préfacer le reste de la compétition. "C'était un beau but" admet modestement Adnan Januzaj. "Mais le plus important était la victoire. Mon objectif est d'en marquer d'autres. On a maintenant 9 points, cela donne beaucoup de confiance. Ca m'a fait plaisir de marquer pour l'équipe nationale. Cela m'a fait du bien."

Un but où il a effacé son opposant pour aller trouver la lucarne de Pickford. "Oui j'aime le 1 contre 1. Surtout dans les 30 derniers mètres. C'est ma force. Je suis très à l'aise techniquement. Cela me rend à l'aise en tant que joueur sur le terrain. J'aime avoir la balle dans les pieds."

La victoire contre l'Angleterre a aussi une valeur particulière car Roberto Martinez avait fait tourner son effectif. Les remplaçants ont donc pleinement rempli leur rôle. "Tout le monde s'est donné à 100%. On a montré que si il y avait un problème avec un titulaire, on était là. On voulait gagner ce match. La célébration de Batshuayi ? On a regardé la vidéo plusieurs fois ensemble, c'est très drôle à revoir."

Premiers du groupe, les Diables seront opposés au Japon en 1/8èmes. "Le Japon n'est pas un mauvais tirage car la Colombie est aussi forte. L'Angleterre peut connaître des difficultés contre la Colombie. On connait quelques joueurs du Japon. En tant qu'équipe, on sait qu'on doit être fort mentalement. On est soudé, c'est le plus important." Et en cas de victoire, la Belgique pourrait affronter le Brésil. "Le Brésil fait rêver. Quand on fait une Coupe du Monde, on veut jouer contre des grandes équipes. Mais attention, le Mexique c'est aussi une grande équipe. On verra bien ce qu'il se passera."

C'est déjà la deuxième Coupe du Monde pour Adnan Januzaj. Le Belge avait un peu disparu des radars après le Mondial au Brésil. "J'ai connu des critiques en club et cela a été difficile pour moi de montrer mes qualités" termine le Belge. "Cela fait maintenant 1 an et 1/2 que je reviens dans le coup. Je suis maintenant plus mature, dans tous les domaines. Cela me permet de me libérer."