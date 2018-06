Januzaj : "Arriver en quarts, ce serait déjà pas mal mais on pense pouvoir faire mieux"

Adnan Januzaj a profité de sa bonne fin de saison à la Real Sociedad pour s'inviter dans la liste des 23 Diables Rouges sélectionnés pour la Coupe du Monde. Son deuxième Mondial... sans avoir participé au moindre match de qualifications.

"Je veux aider l'équipe le plus possible, je suis venu ici pour gagner et il y a plusieurs façon de gagner. Pas seulement en pensant à soi, mais aussi en pensant à l'équipe" a confié le jeune gaucher de 23 ans, à qui l'on prête un rôle de joker.

"On a vu jusqu'ici que même les grosses équipes ont eu des difficultés à gagner. Si je rentre, je dois pouvoir faire la différence à tout moment. Ce ne sera pas facile contre le Panama, c'est une équipe qui défend beaucoup. Avec l’état des terrains, ça ne sera pas facile je pense. Si un terrain est sec, c’est plus dur de s’élancer pour des dribbles ou de réussir la dernière passe. Chez nous, l'équipe est plus forte qu'en 2014. Cela se sent dans le groupe, cela s'est vu sur nos trois derniers matches de préparation."

Et de conclure sur les grandes ambitions belges : "Arriver en quarts, ce serait déjà pas mal. Mais si on peut, on pense pouvoir faire quelque chose de mieux. Aller en demi, même en finale et pourquoi pas la gagner."