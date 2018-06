Januzaj après le gros tacle de De Bruyne : "Aucun problème avec ça, on s'est serré la main à la fin de l'entraînement"

Vendredi dernier lors de l’entraînement ouvert au public, Adnan Januzaj a subi un tacle très rude de la part de Kevin De Bruyne. Un geste mal-maîtrisé qui pourrait éventuellement indiquer une certaine tension dans le groupe des Diables Rouges. Loin de là selon Januzaj qui a rapidement pu se relever et reprendre la suite de la séance.

"Tout va bien, a rassuré le gaucher de 23 ans au micro de la RTBF. C’est dû à l’intensité des entraînements, peut-être aussi à la fatigue. Je n’ai aucun problème avec ça. On s’est serré la main à la fin de l’entraînement, rien de plus."

Et Januzaj de conclure avec philosophie : "Après avoir subi un tacle, mon job c’est de retrouver le ballon le plus vite possible et de continuer à m’amuser."