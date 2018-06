Januzaj a "essayé de mettre du rythme", une prestation qui a plu à Martinez

Entré à la mi-temps à la place de Dries Mertens, Adnan Januzaj a eu l'occasion de faire ses preuves et de s'illustrer ce samedi face au Portugal. L'ailier de la Real Sociedad endossait le maillot des Diables pour la première fois depuis novembre 2014 et le match aller contre le Pays de Galles lors des qualifications pour l'Euro 2016.

"Je suis content d’être ici et de revoir tout le monde. Je suis prêt à 100% pour pouvoir faire la différence et je pense que c’est pour cela que je suis là. En évoluant à droite, j'ai joué au même endroit qu'en club cette saison. C’est là où je suis le plus dangereux car je peux rentrer sur mon pied gauche. J’ai essayé de mettre un peu de rythme mais le Portugal défend bien et était regroupé."

Malgré cela, il semble avoir convaincu Roberto Martinez qui s'est exprimé comme ceci à notre micro. "Adnan se sent très bien en venant de la droite. Il a fait preuve d’une grande maturité. C’est quelque chose qui m’impressionne beaucoup. Je l’avais déjà ressenti lors des entraînements et il l’a encore montré en montant au jeu. Il utilise très bien les espaces, il pénètre, il a une grande faculté d’élimination en un-contre-un. Je suis très heureux de ce qu’il a montré dans ce match."