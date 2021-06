Jan Vertonghen : "Les absents seront fits et très importants pour l’Euro"

L’Euro, c’est de plus en plus proche. Présent en interview avec Manuel Jous, Jan Vertonghen a évoqué le tournoi et notre défense au centre des débats.

Auteur de neuf buts sous les couleurs nationales, Jan Vertonghen se souvient bien du dernier inscrit face au Japon lors de la dernière Coupe du monde. "J’ai eu un peu de chance, c’était un but important. Il est l’heure d’en marquer un autre. Parfois, je le revois quand tout le monde rappelle le but de Nacer. Je sus toujours très fier de jouer et marquer pour l’équipe nationale."

Sur la préparation, le défenseur explique la difficulté de cette année. "On a vraiment envie, mais normalement, on a une semaine de plus pour se préparer. Tout le monde n’était pas fit. Le match contre la Grèce est peut-être arrivé trop rapidement car on n’a pas pu récupérer tous les joueurs. Je n’ai pas de doutes concernant ces joueurs absents car on va les récupérer pendant le tournoi. Ils seront frais et très importants pour nous pendant l’Euro."

Interrogé sur la forme de la défense, Vertonghen se veut rassurant. "Moi, je suis là, avec l’expérience même si je suis moins rapide. On n’est peut-être pas fit comme avant mais on est là défensivement comme équipe et individuellement, je n’ai pas de doutes."

Par rapport à 2018, l’effectif des Diables a tout de même connu quelques changements. "C’est difficile à dire si on est plus forts qu’en Russie. Plusieurs joueurs ne sont plus là comme Kompany, Defour, Fellaini ou Dembele, mais si tu vois les jeunes joueurs comme Doku, on reste une équipe assez forte."

Comme Dries Mertens, Vertonghen considère que la France est favorite. "Ils ont perdu en finale de l’Euro contre le Portugal avant de gagner le Mondial. C’est le grand favori. L’Angleterre et quatre, cinq autres équipes sont là aussi."