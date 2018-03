Jan Vertonghen : "J'aime jouer des tournois dans des pays un peu exotiques"

Diable rouge le plus capé (98) de l'histoire de notre football, Jan Vertonghen vieillit comme le bon vin. A 31 ans, il en paraît 20 sur le plan physique. Récemment, en conférence de presse, Maurico Pochettino, son coach à Tottenham l'a comparé à son chien : " Courir, c'est facile pour lui, on dirait mon nouveau chien ! Il a ce don, c'est génétique. C'est un vrai athlète, il pourrait jouer jusqu'à 40 ans, parce qu'il semble arriver à sa meilleure condition physique très naturellement."

"J'aime bien la manière dont on s'entraîne à Tottenham, souligne Jan Vertonghen au micro de la RTBF. C'est dur mais je suis encore capable de suivre. Il faut aussi un peu de chance et j'en ai avec mon corps. Depuis que Pochettino est là, on travaille beaucoup sur le plan physique. C'est la base pour lui."

Si pour le grand Jan, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est loin d'être le cas pour son ami et coéquipier depuis de nombreuses années, Toby Alderweireld. Depuis le premier novembre et sa blessure encourue au Real Madrid en Ligue des Champions, le Diable rouge n'a plus joué que deux matches (le 7 et 18 février respectivement face à Newport County et Rochdale en FA Cup).

"Je parle beaucoup avec lui. L'équipe joue bien et ce n'est pas facile de revenir mais Toby a les qualités. Il faut juste être un peu patient. On s'entraîne dur à Tottenham et physiquement, il est bien. Il a la possibilité de jouer ici contre l'Arabie et il en aura encore des possibilités avant le Mondial. J'ai confiance en lui", a souligné Jan Vertonghen.

Le défenseur central des Spurs est impatient d'être à la Coupe du Monde et surtout le jour du match contre l'Angleterre. Mais ce n'est pas tout, Jan Vertonghen est heureux de pouvoir disputer ce Mondial dans un pays comme la Russie pour une raison très simple : "J'aime jouer dans des pays un peu exotiques comme ce fut le cas au Brésil. Je ne veux pas me sentir à la maison", révèle-t-il.

Et ce Mondial pour être le dernier pour cette génération dorée. "On a des joueurs de 20 ans et de 32 ans. Il y a des joueurs qui n'iront pas à l'Euro 2020 et à la Coupe du Monde 2024. Avec ces joueurs-là, ce sera la dernière possibilité de briller mais après il y a encore de bons joueurs pour faire de belles choses", insiste un Jan Vertonghen qui, lui, ne compte pas raccrocher si tôt. "Je jouerai en équipe nationale aussi longtemps que je suis sélectionné", a-t-il conclu.