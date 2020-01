Jan Vertonghen de retour à l'Ajax Amsterdam?

Jan Vertonghen et le traitement de son choc à la tête - JT 13h - 02/05/2019 Des nouvelles de Jan Vertonghen. Le Diable Rouge et joueur de Tottenham passe chez un neurologue ce jeudi. Il a été victime d'une commotion cérébrale mardi soir, lors d'un choc en pleine demie-finale de la ligue des champions. Il est alors remonté sur le terrain avant de devoir renoncer au match. Et cet incident fait polémique.