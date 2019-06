"J'aimais bien jouer gardien, mais j'ai vite compris qu'il ne fallait pas rester à ce poste"

Eden Hazard, 28 ans, 100 caps. Thorgan Hazard, 26 ans, 21 caps. Les deux frères brillent sur les pelouses européennes dans des rôles offensifs. Et pourtant, tout aurait pu se dérouler autrement. "J’aimais bien aller au gardien, mais j’ai vite compris qu’il ne fallait pas rester à ce poste", sourit Thorgan. "On est tous petit, c’est difficile. Quand on voit les gardiens actuels, ils font tous 2 mètres. Ce n’était pas pour nous", confirme Eden.

Les deux frangins sont naturellement ravis d’évoluer ensemble chez les Diables rouges. "Jouer avec son frère en équipe nationale, ça fait plaisir. C’est sûr que ça fait un peu bizarre d’être sur la pelouse ensemble au début. Tu n’y fais plus trop attention ensuite, tu joues comme si c’était un autre joueur. Peut-être que tu lui fais un peu plus de passes parfois, c’est vrai. Ca se voit parfois. Ce sont des réflexes liés à l’époque où on jouait dans le jardin. Je suis super content de pouvoir jouer avec lui : c’est mon grand frère, mais aussi un super joueur", reconnait Thorgan. "Je dois tout faire pour lui car il dort un peu. Je prends mon rôle de grand frère très à cœur. Je ressens beaucoup de fierté, pour nous deux et pour notre famille", lui répond Eden.

Les frères Hazard mèneront la ligne offensive des Diables vers l’Euro 2020. Notre équipe nationale espère décrocher son premier trophée majeur après un quart de finale à l’Euro 2016 et une demi-finale à la Coupe du monde 2018.

"On a perdu deux compétitions. Tout est réuni pour essayer de gagner quelque chose avec cette génération dorée dont on parle. On a fait un beau Mondial, mais on ne se rappelle que des vainqueurs. A nous de continuer à travailler tous ensemble et à prendre du plaisir comme on le fait à chaque fois", précise Eden.

Et Thorgan de conclure : "Il faut aller chercher la finale, c’est l’objectif. On ne sait jamais ce qui peut s’y passer."