J-100 avant l'Euro : les bulletins des élèves chez M. Martinez

Plus

Dans la grande classe de M. Martinez, tous les élèves n’obtiennent pas les mêmes notes. Derrière les "Premiers de classe", et les "Bons élèves", il y a ceux qui sont "En progrès", ceux qui effectuent un "Retour après décrochage scolaire", ceux qui "peuvent mieux faire", les élèves "en échec", et ceux qui sont "sous certificat médical". Il y a même un "Elève mystérieux". ►►► Chiffres des Diables Rouges : Lukaku supersonique, De Bruyne marque Beckham à la culotte, Casteels trône sur l'Europe

Les Premiers de classe Romelu Lukaku - © MIGUEL MEDINA - AFP Thibaut Courtois : revenu à son meilleur niveau depuis un bon bout de temps, le gardien du Réal constitue la première des certitudes du Professeur Martinez. Simon Mignolet et Koen Casteels, ses deux substituts, alignent également les bonnes notes depuis le début la rentrée de septembre. Le portier de Wolfsburg collectionne les clean-sheet et fait l’unanimité en Bundesliga. Kevin De Bruyne : lorsque son titulaire de classe dit d’un élève que "Il voit des choses que les autres ne voient pas et donne des passes que les autres ne pourraient jamais donner " (Pep Guardiola), on frise la PGD (Plus Grande Dis). Le Maître à jouer des futurs Champions d’Angleterre revient de blessure mais tire déjà à nouveau ses condisciples vers le haut. Youri Tielemans : 97% de temps de jeu dans une équipe du Top 3 de Premier League, considéré par Brendan Rodgers comme ayant " un magnifique cerveau de footballeur ; tactiquement et techniquement il est très fort ". Tout est dit ! Romelu Lukaku : même Zlatan, le 1er de classe de chez M. Pioli dans l’école d’en face finira par reconnaître l’insolente réussite du Belge de l’Inter. Big Rom en est à 18 buts et 6 assists en Série A et file vers le Scudetto.

Les Bons élèves Léander Dendoncker - © LINDSEY PARNABY - AFP Léander Dendoncker : le médian de Wolverhampton évolue de plus en plus souvent en défense centrale mais continue à être un titulaire incontournable et voit sa valeur monter à 32 millions d’Euros (Transfertmarkt). L’ancien anderlechtois est un des " chouchous " du Prof, notamment comme back-up potentiel à Axel Witsel. Brandon Mechele : cinquième joueur le plus utilisé par Philippe Clément, le futur double champion de Belgique reste une valeur sûre, un des meilleurs défenseurs du championnat… de Belgique. Jan Vertonghen : à Benfica, il joue tout. Sauf le dernier match, pour une fatigue musculaire à la cuisse. La question est de savoir à quel niveau il preste, vu la mauvaise passe traversée par Benfica. Toby Alderweireld : José Mourinho ne lui offre que 60% de temps de jeu cette saison mais notre défenseur central garde un niveau de prestation rassurant. Thomas Foket : le latéral droit de Reims (13e en Ligue 1) n’a manqué qu’un match. 96% de temps de jeu, ça en fait un élément sur lequel Martinez sait qu’il peut compter si Castagne et Meunier font défaut. Hans Vanaken : à part un petit arrêt " Covid ", la saison du double Soulier d’Or belge se déroule comme les précédentes : sur un excellent tempo.

En Progrès Charles De Ketelaere - © KENZO TRIBOUILLARD - AFP Alexis Saelemaekers : pas facile de s’imposer dans une équipe milanaise qui brigue le titre en Série A. Le jeune ancien anderlechtois affiche 16 titularisations, dont lors des 5 dernières rencontres. En réussite pour le moment. Charles De Ketelaere : à l’arrêt momentané pour cause de Covid, le prometteur milieu offensif des futurs Champions de Belgique est devenu un titulaire indiscutable chez Clément. Pas encore chez Martinez, question de temps !

Doivent confirmer Thomas Vermaelen - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA Thomas Vermaelen : après trois mois de trêve le championnat du Japon vient de reprendre. Avec " Verminator " 90’. Sa dernière blessure remonte à août 2020 et ne l’a écarté que durant 10 jours. Pourvu que ça dure !? Hannes Delcroix : l’arrière central mauve souffre d'un léger souci au genou. Sinon, il est le 3e joueur le plus utilisé par Coach Kompany, derrière Murillo et Nmecha.

Peuvent mieux faire Jérémy Doku - © LOIC VENANCE - AFP Jérémy Doku : quand on quitte la Belgique pour 26 millions d’Euros on s’attend à confirmer en France. 16 titularisations, c’est bien, mais jusqu’à présent le jeune (18 ans) et talentueux ailier de Rennes n’a toujours ni marqué ni convaincu. Dodi Lukebakio : l’attaquant du Herta Berlin facture 75% de temps de jeu en Bundesliga. Mais seulement 3 buts et 3 assists en 22 matchs. Et son ancien Manager l'avait écarté pour manque d'implication dans le jeu. Léandro Trossard : 75% de temps de jeu aussi, 2 buts et 4 assists pour l’ailier de Brighton, une équipe qui ne cesse de décevoir : 17e en Premier League. Joris Kayembe : le latéral gauche joue tout, mais à l’image de son Sporting (de Charleroi), Joris n’est plus au sommet de sa forme.

Mauvais bulletin… provisoire ? Michy Batshuayi - © JOHN WALTON - AFP Michy Batshuayi : il devait se relancer à Crystal Palace, il y patine, hélas ! 30% de temps de jeu, 1 but, 2 assists, c’est maigre pour un talent comme le sien. Sur le banc lors des deux dernières rencontres, Batsman passe après Eze, Townsend, Ayew, Mateta, et parfois Benteke. Alors que Zaha est blessé ! Christian Benteke : lors de l’avant-dernière rencontre, en montant en fin de match contre Brighton, il avait planté un splendide but pour les 3 points de la victoire. Espoir ! Ce week-end, il a joué les 90’. Mais au total, Christian n’affiche que 39% de temps de jeu, 1 assist et 4 buts. Divock Origi : en plus de sa blessure aux ischios, l’attaquant de Liverpool en est réduit à 8% de temps de jeu, aucun but ni assist. C’est donc l’attaque des Diables en général qui fait office de " dernier de classe ". A part Big Rom, heureusement !

Retour après décrochage scolaire Eden Hazard - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA Eden Hazard : le long tunnel de blessures et autres contretemps que traverse notre N10 depuis son arrivée à Madrid a-t-il une fin ? Réponse dans les jours qui viennent, mais il faudra encore du temps pour que le Capitaine des Diables retrouve tout son éclat. Dries Mertens : depuis le 20/1, l’attaquant de Naples a soigné une blessure à la cheville puis à la malléole. Il a rejoué le week-end dernier…et marqué, ce qu’il n’avait plus réussi depuis près de cent jours ! Jason Denayer revient de blessure (cuisse) lui aussi. L’arrière central de l’OL a rejoué 2 fois 90’, il croise les doigts pour éviter une rechute. Timothy Castagne : après une intégration très réussie, il a été freiné par les blessures durant 6-7 semaines en novembre-décembre puis 3 semaines en février. Il manque de rythme mais lors de deux dernières rencontres de Leicester il a directement repris sa place. Thomas Meunier : son genou l’a tenu à l’infirmerie durant 1 mois, il reprend petit à petit avec Dortmund. Thorgan Hazard : après un claquage à la cuisse qui l’a tenu à l’écart durant près de 80 jours, le milieu offensif des Borussen a retrouvé la compétition durant… 20’. Comme pour son Meunier c’est peu, mais l’Euro c’est dans 100 jours.

Sous certificat médical Germany Bundesliga - RB Leipzig vs Borussia Dortmund - © Jan Woitas - BELGAIMAGE Axel Witsel : sa revalidation (tendon d’Achille) se poursuit, mais elle sera longue, hélas ! Matz Sels : rejoue en réserve après sa blessure au tendon d’Achille. Hendrik Van Crombrugge : en revalidation après opération au dos. Dedrick Boyata : idem, blessure au pied. Elias Cobbaut : fin de revalidation, retour sur les terrains. Nacer Chadli : blessé depuis bientôt deux mois à Basaksehir. Depuis la saison 2018-2019 il a passé plus de 200 jours dans les mains des médecins ou des kinés. Jari Verschaeren :en revalidation (blessure à la cheville) Denis Praet : blessé depuis le 9/1, bientôt de retour. Yannick Carrasco : Covid puis blessure musculaire à la jambe gauche, on attend le retour de l’ailier de l’Atlético. Zino Vanheusden : en revalidation (genou) Sébastiaan Bornauw : opéré du dos

L’élève mystérieux Marouane Fellaini - © STR - AFP Marouane Fellaini : il n’a jamais été un élève modèle mais s’est souvent avéré un condisciple précieux pour augmenter le niveau de la classe. En décrochage scolaire depuis 1 an, il n’a probablement pas oublié comment conjuguer le verbe " jouer au foot" au présent. Au futur aussi ? Deux questions se posent : dans quelle forme est l’ancien chevelu d’Everton et Manchester United, lui qui n’a plus joué (en Chine) depuis le 19/12/2020 ? Et est-il d’accord d’endosser à nouveau son cartable noir-jaune-rouge si " Monsieur Roberto " le lui demande ?

Diables rouges - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA