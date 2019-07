Il y a un an, Chaldi faisait chavirer la Belgique en qualifiant les Diables face au Japon - © JACK GUEZ - AFP

3-2 : But de Chadli - Belgique - Japon - 02/07/2018 BUT DE CHADLI POUR LA BELGIQUE !!!!! INCROYABLE !!! Une contre-attaque belge fatale pour les Samouraïs ! De Bruyne lance Meunier sur le côté droit aux abords de la surface nippone pour un centre astucieux à ras de terre. Lukaku surgit mais laisse intelligemment passer le cuir pour Chadli. Le milieu de terrain de West Bromwich Albion marque du gauche dans le but vide !