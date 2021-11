Il y a dix ans, Thibaut Courtois disputait son premier match avec les Diables rouges

94 matches, 108 sélections, 8451 minutes jouées, 48 clean sheet, 72 buts encaissés. Thibaut Courtois célèbre aujourd'hui les dix ans de son tout premier match officiel avec les Diables rouges.

Le 15 novembre 2011, la Belgique affronte la France en match amical (0-0). Thibaut n'a que 21 ans mais il est déjà le gardien de l'Atlético de Madrid. Il a déjà été sélectionné à quelques reprises mais n'a pas encore joué pour les Diables. Au moment d'aborder la rencontre, Georges Leekens décide de faire confiance à l'ancien portier de Genk. Avant le match, les ambitions du joueur sont claires : "Je veux être le numéro un".

Dix ans plus tard, il l'est devenu, le numéro un. Considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde, il s'est imposé à l'Atlético de Madrid, à Chelsea et au Real Madrid. Il a été élu meilleur gardien de la dernière Coupe du Monde en Russie. Rempart incontournable, il est l'un des pions essentiels de l'équipe nationale et compte bien le rester.