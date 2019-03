Il y a dix ans, les Diables ont vécu une année noire

Trois sélectionneurs différents, 23 buts encaissés, une seule victoire en match officiel et une élimination sans gloire en qualifications pour la Coupe du Monde 2010, il y a dix ans les Diables ont vécu l'une des pires années de leur histoire. Symbole de cet échec, la chute à la 66e place du classement FIFA.



René Vandereycken, l'intérimaire Franky Vercauteren, et l'éphémère Dick Advocaat partagent le triste honneur d'avoir dirigé les Diables au cours des 12 rencontres de 2009.



Le bilan chiffré a de quoi donner le cafard : sept défaites, un partage et quatre victoires mais une seule en match officiel. Emile Mpenza, auteur de ses deux derniers buts avec les Diables, a permis à la Belgique de battre la Turquie au stade Roi Baudouin en qualification pour le Mondial 2010 (2-0). L'une des rares satisfactions de cette campagne catastrophique qui s'est clôturée à la 4e place (avec 10 points en 10 matches) pour notre sélection.



L'année 2009 a aussi été marquée par quelques claques : une défaite 2-4 à Bruxelles contre la Bosnie, un revers sévère en Kirin Cup contre le Japon (4-0), un bouillon espagnol à La Corogne (5-0). Sans oublier, les fiascos en Arménie (2-1) et en Estonie (2-0).



Signe de la faiblesse offensive des Diables, le meilleur buteur pendant ces douze mois n'est autre que ... Daniel Van Buyten, un défenseur. Il a pris trois des quinze réalisations belges à son compte.



Éclaircie dans la grisaille, la "génération Pékin" s'installe petit à petit mais elle manque encore de planches pour briller sur la scène internationale. Les résultats ne suivent pas. Pourtant, c'est en partie dans cette année noire que les jalons des succès récents ont été posés.