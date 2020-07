Il y a deux ans, les Diables écrivaient l'histoire du football belge en dominant l'Angleterre

14 juillet 2018, Saint-Petersbourg, 15h55.

Devant près de 64.000 spectateurs, les Diables rouges montent sur la pelouse du Stade Kretovski. La douloureuse défaite face aux Bleus en demi-finale quatre jours plus tôt est encore dans tous les esprits. Comme un fantôme qui vient hanter les Belges en ce jour de fête nationale française. Comme un mauvais souvenir que les hommes de Martinez veulent balayer d’un crampon au plus vite. Pour repartir de l’avant d’une part. Pour écrire l’histoire d’autre part, en améliorant la mythique 4e place acquise à Mexico en 1986.

Leur adversaire du jour, les Diables le connaissent. Une Angleterre, battue par la Croatie et donc tout aussi revancharde, mais que les Belges ont déjà affrontée (et battue) en phase de groupes. Et aussi indécis soit-il sur papier, ce duel va d’ailleurs vite tourner à l’avantage des Belges. Parce que Hazard et consorts sont affamés, boostés par les assourdissantes clameurs de tout un pays, uni derrière eux, à 2500 kilomètres de là.

Après trois minutes seulement, Chadli est lancé sur son flanc gauche. Sans contrôler, il adresse un centre au cordeau millimétré vers le second poteau. A l’affût, Meunier, l’homme qui avait tant manqué face aux Français, devance Rose. Son instinct d’ancien attaquant fait le reste. Sa reprise du tibia est parfaite, Pickford est battu. D’entrée de jeu, les Diables musellent un Lion britannique qui ne rugit plus. (1-0, 4’).

Une pression que les Belges, mus par l’inextinguible envie de redorer leur blason et garder le contrôle du match, maintiennent au fil des minutes. Les occasions s’enchaînent mais le verrou anglais n’explose plus. La faute à un superbe arrêt réflexe de Pickford devant De Bruyne, à une frappe à la retourne trop puissante d’Alderweireld, ou à une maladresse chronique d’un Lukaku inhabituellement fébrile.

Résultat, des Diables fringants mais toujours pas à l’abri au marquoir s’exposent au réveil anglais. A la 70e, Rashford décale Dier. Vermaelen est trop court, Kompany glisse et Courtois est surmonté par l’astucieuse “pichenette” du Spur. Les travées anglaises sont prêtes à exploser mais Alderweireld, revenu du Diable vauvert, dévie le cuir d’un tacle crucial sur la ligne. L’éphémère momentum anglais est passé. On le sent, on le sait.

Et si Pickford maintient le suspense en annihilant une percée collective trois étoiles des Belges, il ne peut rien faire quand Captain’Hazard se présente face à lui, magnifiquement mis sur orbite par le maestro KDB. 2-0, à dix minutes de la fin. Jeu set et match !

Les Diables peuvent exulter, se tomber dans les bras. Ils l’ont fait ! Ils auront su dépasser une dernière fois, occulter ce douloureux cocktail de sentiments ressenti quelques jours plus tôt, mélange entre une légitime déception et un frustrant sentiment d’injustice, pour glaner une 3e place en coupe du monde et écrire l’histoire du football belge. Avant une éventuelle revanche franco-belge en 2021 ?