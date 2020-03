Il y a 20 ans : Belgique - Pays-Bas, 2-2

C’était le 29 mars 2000, il y a 20 ans jour pour jour. A un peu plus de deux mois du début de l’Euro, organisé conjointement par les deux royaumes, la Belgique et les Pays-Bas partageaient l’enjeu 2-2 en match amical, au stade Roi Baudouin.

La fiche technique

Les buts : Verheyen 1-0 (14e) ; Emile Mpenza 2-0 (26e) ; Kluivert 2-1 et 2-2 (32eet 81e)

Les équipes :

BELGIQUE : Filip De Wilde – Eric Deflandre, Bertrand Crasson, Lorenzo Staelens et Philippe Léonard – Gert Verheyen (88eMbo Mpenza), Yves Vaderhaeghe, Marc Wilmots (87eMichaël Goossens) et Bart Goor – Emile Mpenza et Branko Strupar (61eGilles De Bilde). Entraîneur : Robert Waseige.

PAYS-BAS : Westerveld – Stam, F. De Boer, Cocu (46eVan Bronckhorst) et Bogarde (58eKonterman) – Bosvelt, Davids (90eNuman), Seedorf et Overmars - Kluivert et Makaay (75eTalan). Entraîneur : Frank Rijkaard.