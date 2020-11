Il y a 10 ans, la machine à buts Romelu Lukaku se mettait en marche chez les Diables Rouges

Dix ans, déjà ! Le 17 novembre 2010, à Voronezh pour une rencontre amicale contre la Russie (gagnée 0-2), Romelu Lukaku ouvrait son compteur chez les Diables Rouges, comme le rappelle la DH dans son édition du jour. Un doublé pour l'attaquant gaucher âgé alors seulement... de 17 ans.

Arrivés à Voronezh seulement quatre heures avant la rencontre suite à des problèmes de transport, les Diables Rouges entrent bien dans la partie. À l'inverse du gardien russe Akinfeev qui, après deux minutes, dégage le ballon directement dans les pieds d'Eden Hazard, lequel trouve son comparse Lukaku. L'attaquant gaucher du Sporting d'Anderlecht, 17 ans, en profitant pour marquer dans le but vide.

Les Belges poursuivent ensuite sur leur lancée et obtiennent une belle possibilité de doubler la mise. Cette fois, Akinfeev s'interpose sur la reprise de Vertonghen à la 10e minute. Les Russes, via Arshavin, tentent alors d'imposer leur jeu mais l'organisation défensive belge n'est pas mise à mal jusqu'au repos. Gillet est impeccable dans le but.

La Belgique n'est pas davantage mise en danger à la reprise. A la 60e minute, Hazard, esseulé, hérite même d'une belle possibilité de doubler la mise mais manque sa reprise sur le centre de Fellaini. L'ex-Lillois se reprend à la 73e minute et trouve Lukaku en profondeur. L'attaquant, au milieu de deux défenseurs, trouve encore le chemin des filets et scelle le score final à 0-2.

Malgré le périple incroyable enduré pour rejoindre Voronezh, les Belges s'imposent 0-2 face à la Russie, grâce au doublé de Lukaku, ses premières réalisations sous la vareuse nationale. Auteurs d'une prestation remarquable, les Diables Rouges ont fait honneur à leur maillot et ont pris une petite revanche sur Dick Advocaat, qui avait quitté la sélection belge pour la Russie.

Big Rom, 27 ans depuis le mois de mai, totalise à ce jour 88 capes (102 sélections) et 55 buts en équipe nationale. Il est donc le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges.