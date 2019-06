Il y 7 ans, Kompany envoyait déjà une patate, face à l'Écosse

Le 16 octobre 2012, La Belgique affronte l'Écosse dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2014 au Brésil. Quatre jours plus tôt, les Diables ont été impressionnants face à la Serbie. Sous la pluie de Belgrade, les Belges l'ont emporté 0-3. Mais à domicile face aux Écossais, les hommes de Marc Wilmots, sélectionneur à l'époque, n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent tenir le rythme de la Croatie, leur plus féroce concurrent pour la première place du groupe.

Les Écossais sont clairement venus à Bruxelles pour défendre. La première mi-temps est compliquée, les Diables n'arrivent pas à trouver l'espace dans une défense très regroupée. En deuxième mi-temps, les Belges poussent. Et à la 69e, ils vont être récompensés de leur domination. Après un coup de coin joué court, Eden Hazard récupère le ballon sur la gauche et le transmet à Kevin De Bruyne. KDB centre au deuxième poteau et Christian Benteke fait enfin sauter le verrou de la tête.

Deux minutes plus tard, après un énième coup de quoi mal dégagé par la défense écossaise, le capitaine Vincent Kompany récupère le ballon à l'entrée de la surface. Il fait un crochet avant de décocher une frappe en pleine lucarne qui ne laisse aucune chance au gardien écossais, Allan McGregor. Un but qui rappelle fortement celui inscrit par Vince The Prince avec Manchester City face à Leicester il y a quelques semaines.

Compos :

Belgique: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vermaelen, Vertonghen, Witsel, Dembele (Hazard, 45'), Chadli, Mertens (Mirallas, 56'), De Bruyne, Benteke (Mboyo, 90')

Sélectionneur Belgique: M. Wilmots

Ecosse: McGregor, Hutton, Caldwell, Berra, Fox, D. Fletcher, McArthur, Morrisson (Phillips, 76'), Commons (Mackie, 46'), Maloney, S. Fletcher (Miller, 76')

Sélectionneur Ecosse: C. Levein

Buts: 69' Benteke (1-0), 71' Kompany (2-0)