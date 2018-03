Hymne des Diables, l'Union belge confirme le choix de Damso

Damso composera bien la chanson officielle des Diables rouges pour le Mondial en Russie. Le choix du rappeur avait été fortement critiqué, notamment en raison de la teneur de certains de ses textes.



En début de journée, la fédération avait annoncé qu'elle était ouverte au dialogue. Elle a finalement entériné sa collaboration avec Damso via un communiqué ce mercredi soir.



Le chanteur bruxellois succédera donc à Stromae ("Ta fête") et et Dimitri Vegas & Like Mike ("Melody"). "Damso, fier papa d’une petite fille, est un jeune artiste issu de l’immigration, lequel a grandi dans les rues de Kinshasa avant d’occuper celles de Bruxelles, et qui est un exemple d’intégration. Ce message était fondamental à nos yeux dans la mesure où ce sont des valeurs que nous avons toujours prônées et que nous continuerons toujours de mettre en avant", explique l'Union Belge.



Suite à l'annonce du choix de Damso, une polémique est née. "Le Conseil des femmes, qui s’était tu jusque-là, a profité de notre médiatisation pour créer une polémique eu égard aux textes passés dudit artiste. Une polémique est ainsi apparue il y a quelques mois alors que la chanson pour laquelle l’Union Belge est concernée n’est pas encore sortie à l’heure actuelle."

Et l'Union belge de préciser, "celle-ci nous a toutefois déjà été présentée par l’artiste et nous a entre autres énormément charmés de par son message ô combien rassembleur".



Le chanteur avait déjà annoncé le nom du titre début décembre. L'hymne qui accompagnera les Diables en Russie s'intitulera : "Humains".