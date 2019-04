Hudson-Odoi sur le but de Hazard: "J'ai regardé toute la phase et j'étais bouche bée"

Eden Hazard développe pour l'instant un football de très grande qualité. Le Belge a porté son équipe lundi soir en inscrivant les deux buts de Chelsea lors de la victoire des Londoniens face à West Ham (2-1). Le Diable rouge a notamment ouvert le score après un but exceptionnel. Le chemin le plus court est la ligne droite et Eden Hazard a démontré cette évidence scientifique lors de sa première réalisation, en accélérant tout droit pour tromper superbement Fabianski.

"Je peux vous dire que j'ai regardé toute la phase et j'étais bouche bée" explique Callum Hudson-Odoi sur Chelsea TV. "C'était dingue. Eden Hazard est un joueur exceptionnel. On connaît ses qualités. C'est un grand joueur et j'attends de lui des gestes comme ceux-là tout le temps!"

"Je le regarde sans cesse et j'apprends les gestes qu'Eden Hazard effectue à l'entrainement ou en match" termine l'international anglais. "Je le considère comme un superbe modèle. C'est une idole à suivre."