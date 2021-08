Héroïque offensivement, cataclysmique en défense : le Real Madrid trébuche à Levante, Hazard joue 59 minutes

Gareth Bale ouvre la marque pour le Real Madrid. © AFP OR LICENSORS

Quel match ! Spectaculaire à souhait, rocambolesque dans son scénario, ce Levante-Real Madrid a finalement accouché d'un partage... logique au vu de la rencontre (3-3). Mais qu'est ce que ce fut difficile pour ces Merengue, franchement convaincants dans leur animation offensive (et portés par un exceptionnel Vinicius) mais inquiétants (voire alarmants) en défense. Menés au score en 2e mi-temps, les Madrilènes s'en sortent finalement presque miraculeusement et arrachent ce point du partage au bout de la nuit. On notera au passage, les 60 minutes un peu décevantes d'Eden Hazard. Une pelouse détrempée, des tribunes copieusement garnies et un Real Madrid qui veut dompter sa récalcitrante bête noire, tous les ingrédients sont réunis pour assister à un grand match de football. Brassard fermement vissé autour du bras, Captain’ Karim Benzema est le premier à lancer les hostilités. Propulsé en profondeur par un amour de ballon d’Alaba, il temporise avant d’intelligemment léguer en retrait vers Gareth Bale. Bim, Bam, Boum, le Gallois reprend instinctivement en un temps et met déjà le TGV madrilène sur les bons rails (0-1, 5’).

Le Real se vante, Levante râle

© AFP OR LICENSORS Le reste de la 1e mi-temps ? Un cavalier seul de la Maison Blanche. Le cadenas local explosé, le Real gère tranquillement les débats, sans se montrer inutilement spectaculaire mais en colmatant calmement les (très) rares incartades adverses. Et Eden Hazard me direz-vous ? Eh bien le Belge est présent, loin d’être brillant, mais disponible et visiblement bien en jambes. Coincé par un pressing harassant sur son flanc, il n’hésite d’ailleurs pas à dézoner vers le centre pour palper le cuir. Le taulier Benzema omniprésent, le revenant Isco qui marche sur l’eau dans l’entrejeu, le Real en impose sans donner l’impression de surjouer. Seul hic au marquoir, ce (trop) léger matelas d’un but qui permet à Levante d’y croire encore un tout petit peu en vue de la 2e mi-temps.

Levante en poupe

La preuve, trente secondes de jeu à peine après l’entracte et ce Real, si impérial en 1e mi-temps, cède déjà. Melero profite d’un absentéisme criant dans la défense (et d’un Vasquez aux fraises) pour distiller un ballon précis vers Roger Marti. L’attaquant de Levante ne se fait pas prier, Courtois touche le ballon mais ne parvient pas à empêcher le but. C’est 1-1 ! K.O debout, paralysé par ce but égalisateur tombé de nulle part, le Real tente de repartir à l’abordage mais ne parvient pas à se montrer dangereux. Pis encore, les fondations de la Maison Blanche vacillent une 2e fois. Le centre de De Frutos est parfait, la reprise de volée d’un Campana complètement isolé est sensationnelle et Courtois bien impuissant. A la surprise générale, c’est 2-1 pour Levante ! Dos au mur, Ancelotti réagit : Exit la triplette Hazard, Isco Bale et place à la jeunesse avec Asensio, Vinicius et Rodrygo, qui ont 30 minutes pour tenter de renverser une affaire bien mal embarquée.

Vinicius, héros d’un soir

Et face à un Levante en mode bus mourinesque, replié très bas, il faut attaquer de loin. Et compter sur les incroyables caviars du sous-estimé Casemiro pour espérer casser les lignes. Son ballon vers Vinicius est chirurgical et la pépite brésilienne fructifie cette offrande trois étoiles. C’est 2-2, le Real revient ! Malheureusement, la joie n’est que de courte durée puisque si offensivement tout baigne, la défense est toujours aussi calamiteuse. Coup-franc excentré pour Levante, le ballon est dévié en première zone… dans les pieds de 5 joueurs locaux. Capitaine Pier est finalement là pour crucifier Courtois une nouvelle fois, c’est 3-2 ! Dans la foulée, la pieuvre belge est sauvée par son poteau après une sortie à contre-temps. Gros ouf de soulagement et… tournant du match puisque dans la foulée, le héros du soir, Vinicius, nous sort un “pointu-enveloppé” surréaliste, sorte de centre-tir sorti somptueux pour planter le 3-3 et sauver une 2e fois le Real ! Et cette partie n’est décidément pas décidée à nous livrer ses derniers verdicts. A nouveau lancé dans une chevauchée fantastique, Vinicius est stoppé illicitement par le portier Fernandez qui touche le ballon de la main en dehors de la surface. Carton rouge et Levante à dix ! Mais héroïques, les locaux s'arrachent sur tous les ballons en fin de match et parviennent à sauver ce point du partage. Quel match !