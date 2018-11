Henry : "Inadmissible que le Ballon d'Or ne revienne pas à un Français ou à Eden Hazard"

Invité à désigner qui, selon lui, méritait de remporter le Ballon d'Or, Thierry Henry n'a pas manié la langue de bois en déclarant que si le trophée ne revenait pas à un Français ou à Eden Hazard, ce serait "inadmissible". L'ancien adjoint de Roberto Martinez chez les Diables Rouges reste sous le charme du capitaine de la sélection belge, "extraordinaire" lors du dernier Mondial.

"Pour moi, le meilleur joueur de la Coupe du Monde, c'était Eden Hazard... et de très loin !, a souligné Thierry Henry en conférence de presse ce vendredi. Mais c'est la France qui a gagné la Coupe du Monde, et en général, on va toujours piocher le Ballon d'Or dans l'équipe qui a remporté la Coupe du Monde. Pour moi, ce serait donc inadmissible que le Ballon d'Or ne soit pas un joueur français... ou Eden Hazard. Je ne sais pas si vous avez suivi la Coupe du Monde, mais il a été extraordinaire à tous les matches. Mais la logique voudrait que ce soit un Français. Raphaël Varane ? Pourquoi pas, il a également gagné la Champions League, il a été énorme. Il y a aussi l'extraterrestre Kylian Mbappé, Antoine Griezmann... On peut citer pas mal de joueurs !"

"Nous, en 2000, on avait gagné l'Euro, et ce n'est pas un Français qui avait soulevé le Ballon d'Or. J'avais trouvé ça bizarre, a repris l'entraîneur de Monaco. Mais c'est comme ça. Les Espagnols ont pendant longtemps tout gagné en sélection et en club, mais ils n'ont rien pris non plus. Des Andres Iniesta, des Xavi... Je me suis là aussi posé des questions ! Mais si un Français gagne, peu importe lequel, ce sera bien pour le football français, soyons chauvins !"