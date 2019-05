Hendrik Van Crombrugge : « Je ne réalise pas encore que je suis convoqué chez les Diables »

C’est la petite surprise de la sélection de Roberto Martinez pour les rencontres face au Kazakhstan et à l’Ecosse : Hendrik Van Crombrugge, le gardien d’Eupen reçoit à 26 ans une première convocation chez les Diables. Koen Casteels blessé depuis le mois d’avril est toujours indisponible et c’est donc une occasion pour le coach fédéral de donner une chance à un gardien qu’il suit depuis un bon moment. C’est aussi une fierté pour le club d’Eupen, Van Crombrugge devient en effet, le premier Eupenois (en activité pour les germanophones) à être convoqué.

« Il me faudra cette nuit pour réaliser cette sélection. Surtout en étant Eupennois ce n’est pas évident. Quand je vois les clubs des autres joueurs sélectionnés, il y a une énorme différence, c’est une grande fierté. J’avais déjà fait partie de la liste de présélection à plusieurs reprises et lorsque je croisais le coach Martinez, il me disait toujours de ne pas lâcher. C’est un sommet pour moi, je suis surpris et heureux » ajoute-t-il au micro de la RTBF.

Hendrik Van Crombrugge possède encore un an de contrat à Eupen mais il l’a signalé à sa direction, son souhait est de partir et cette sélection va peut-être l’aider à concrétiser cette ambition.

« Je veux un nouveau challenge, mettre la barre plus haut. Avec les Diables, Je vais m’entraîner avec des joueurs de haut niveau et je vais pouvoir me situer. Je vois ça comme un signe, être sélectionné c’est peut-être ma dernière étape en tant qu’Eupennois et la première d’une autre page dans un autre club ».