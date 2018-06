Hazard : "On peut faire mieux dans le jeu, on se doit de mettre plus de rythme"

Au contraire d'autres grandes nations, la Belgique n'a pas raté la première marche de son Mondial. "On gagne 3-0. On ne prend pas de but. On est quand même content", déclare Eden Hazard à notre micro. Le capitaine est bien conscient que tout n'a pas été parfait face au Panama.



Le début de match a été difficile. "Il y a avait peut-être un peu de tension. On n'est pas bien rentré dans le match, surtout dans les duels. Ils en sortaient souvent vainqueurs. On a eu du mal à se trouver. On n'a pas réussi à être déterminant dans les derniers mètres. Une fois qu'on a marqué le premier but, on s'est un peu plus libéré. On a plus joué au foot et on a marqué trois supers buts"



Le scénario n'a pas trop inquiété le joueur de Chelsea. "Je pensais que si on continuait à jouer ... si on commençait à jouer plutôt, on allait gagner le match. On a plus de qualités qu'eux. Même si en première mi-temps on n'a pas fait tout ce qu'il fallait, on a quand même eu des occasions. On a pu voir dans cette Coupe du Monde que les premiers matches ne sont pas faciles pour les favoris".



Une chose est sûre la Belgique doit et peut mieux faire. "On peut faire mieux dans le jeu. Après, c'est vrai que le terrain ralentit un peu le jeu. Tous les terrains sont un peu hauts. Donc ce n'est pas facile de mettre du rythme. Mais avec la qualité que l'on a dans l'effectif, on se doit de mettre plus de rythme. On doit aussi aller plus vite vers l'avant. On est très fort en transition. On doit jouer avec nos qualités tout simplement."



Signe d'un match compliqué, les Belges ont écopé de trois cartes jaunes dont deux pour des défenseurs (Meunier et Vertonghen). "Il va falloir faire attention. J'espère que Vincent (Kompany) et Thomas (Vermaelen) vont vite revenir et qu'on aura toutes nos forces."



Enfin, cette rencontre restera gravée dans la mémoire de la famille Hazard. Eden et Thorgan ont disputé une dizaine de minutes ensemble. "C'est super. C'est déjà bien de jouer ensemble mais en plus jouer une Coupe du Monde ensemble ... Ça n'a pas dû arriver souvent (c'est la 4e fois dans l'histoire des Diables après les Van den Bosch en 54, les Milecamps en 1982 et les Mpenza en 1998). On est content. La prochaine étape, ce serait de commencer un match à deux. Je pense que Thorgan est bien rentré. Il montrera tout son talent quand il en aura l'opportunité".