Hazard marque pour Dortmund et lui permet de battre le Hertha, Lukebakio à l'assist

Le Hertha Berlin et le Borussia Dortmund s’affrontaient ce samedi à l’occasion de la 13e journée de Bundesliga. Une rencontre qui a vu quatre Belges s'opposer sur la pelouse. Du côté berlinois on retrouvait Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio tandis que dans les rangs du BVB Axel Witsel et Thorgan Hazard étaient titulaires.

Deux de ceux-ci n’ont d’ailleurs pas mis bien longtemps à s’illustrer. Hazard a fait mouche après 17 minutes sur une passe d’Hakimi pour signer son deuxième but de la saison en Bundesliga. Avant lui, Jadon Sancho avait signé le but du 0-1 (15e). A la 34e minute, Dodi Lukebakio a permis aux siens de relancer l’intérêt du match en offrant une passe décisive à Darida (34e), la 4e de sa saison. Dix minutes plus tard, Matts Hummels a reçu une deuxième carte jaune et laissé les 'Borussen' en infériorité numérique (45e). La deuxième mi-temps a logiquement été dominée par les Berlinois qui ont tenté de toutes les manières d'égaliser, sans succès. Pas de victoire donc pour Jürgen Klinsmann, nommé nouveau coach du Hertha en semaine.

Dortmund, qui restait sur un 1 sur 6, est désormais 5e avec 23 points à quatre longueurs du leader provisoire Leipzig. Le Hertha Berlin encaisse lui une 5e défaite consécutive et est 16e avec 11 unités.