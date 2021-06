Hazard infatigable, Lukaku meilleur buteur de l’Euro : retour en chiffres sur la victoire de la Belgique contre la Finlande

C’est la première fois que la Belgique parvient à remporter à l’Euro, en six participations au tournoi continental, ses trois matches de la phase de groupes. Elle avait déjà signé pareille performance à deux reprises en Coupe du monde (2014 et 2018).

Kevin De Bruyne, Axel Witsel et Eden Hazard, pourtant titulaires pour la première fois depuis le début du rassemblement, sont les trois joueurs qui ont couvert le plus de terrain contre la Finlande. Hazard a couru 10,82 kilomètres, soit plus que n’importe quel autre titulaire. Il devance Witsel (10,78 km) et 'KDB' (10,71 km) à ce classement particulier.