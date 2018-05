Hazard-Henry, le duo qui fait mouche...au basket-ball

Entre deux séances au centre d'entraînement de Tubize, les Diables rouges ont l'occasion de se divertir. Plusieurs outils et infrastructures sont mis à leur disposition pour se maintenir en activité et s'amuser. Eden Hazard, Romelu Lukaku, Laurent Ciman et le T3 Thierry Henry ont choisi de profiter du terrain de basket.

Muni de son smartphone, Michy Batshuayi a capté quelques images de cette partie disputée dans la bonne humeur. Particulièrement fier de son panier sur une passe de Thierry Henry, Hazard en a profité pour tester une nouvelle célébration.