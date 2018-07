Hazard: "Fier d'avoir fait partie de cette équipe et de ce Mondial"

Eden Hazard a tenté de bouger la défense française et de la perforer tout au long de la rencontre. S'il est parvenu à s'infiltrer plusieurs fois dans les mailles françaises, le capitaine des Diables n'a pas réussi à offrir un but aux Diables.

"On n'a pas trouvé la petite éclaircie et je n'ai pas trouvé l'étincelle pour marquer ce but. La France est efficace quand il le faut et dans une demi-finale quand on marque en premier, souvent on gagne le match. On l'a encore vu aujourd'hui", a déclaré Hazard, transposé par hologramme dans le studio de Place Diables Rouges.

"Il n'y a pas eu beaucoup de mots dans le vestiaire. Il y a beaucoup de tristesse car on méritait mieux. On s'attendait à un match comme celui-là avec la France qui défend bien et qui repart en contre-attaque. Je suis très fier d'avoir fait partie de ce Mondial et de cette équipe. On a montré que la Belgique avait de très bons joueurs. Même si on est tous déçus, on peut être heureux de ce qu'on a fait. En tant que capitaine, je suis très content d'avoir joué avec ce groupe", a enchaîné Hazard.

Le capitaine des Diables ne cherche pas d'excuses mais reste sur un goût de trop peu. "Je pense qu'on a été bon pendant 90 minutes. On a eu le contrôle du jeu sans être dangereux hormis deux occasions en début de match et une tête de Fellaini. On aurait pu faire mieux. Il ne faut pas tout jeter ce soir car nous avons vu une belle Belgique. On est tombé sur plus costaud que nous. Je pense que tout le monde était à 100% et que ce n'est donc pas une question de fatigue malgré le débours d'énergies face au Brésil."

Place maintenant à la finale de consolation avec les Diables qui veulent terminer en beauté. "On va tout donner pour ce dernier match. On verra si le coach changera l'équipe car il y a des joueurs qui méritent de jouer. On va essayer de gagner. Même si on est très déçu aujourd'hui, ce serait une très belle Coupe du monde si on terminait troisièmes."