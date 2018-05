Hazard évoque son envie de "découvrir autre chose"

Après six ans à Chelsea, Eden Hazard est-il arrivé à la fin d’un cycle dans sa carrière ? S'il répète qu'il se sent bien à Londres, il évoque clairement et pour la première fois son envie "de découvrir autre chose" dans Het Laatste Nieuws et Het Nieuwsblad.



Avant de penser à son avenir, le Brainois a une saison à terminer et une Coupe du Monde à jouer. Chelsea peut donner un peu d'éclat à une année terne en remportant la FA Cup. Le seul trophée anglais qui manque au palmarès du Diable rouge. "La FA Cup est primordiale. Je ne dis pas qu’elle peut sauver notre saison parce que nous n’avons pas atteint notre objectif principal, atteindre la Ligue des Champions. Mais nous pouvons compenser un peu les choses."



Cette C1 qui le fait vibrer et que les Blues (5e de Premier League) ne disputeront pas, pourrait avoir une influence sur son avenir. "J’ai déjà souvent dit que je me sentais bien à Chelsea. Pour l’instant, je suis concentré sur la FA Cup et le Mondial. Mais la saison prochaine, nous ne jouons pas la Champions League et j’ai toujours envie de disputer cette compétition. Cela pourrait me faire réfléchir."



Il y a aussi beaucoup d'incertitudes autour de la position d'Antonio Conte, son entraîneur, et des éventuels renforts. Le N.10 des Blues est sous contrat jusqu'en 2020 et ne semble pas pressé de négocier "ce qui sera peut-être (son) dernier gros contrat". Il sait aussi que les places dans les grands clubs sont limitées. Même s'il a été régulièrement cité au Real Madrid et que Zinédine Zidane l'apprécie, cela ne suffit pas à finaliser un transfert.



Un événement pourrait tout changer. "La Coupe du Monde en Russie peut influencer les choses. Qui sait, je vais peut-être jouer une grande Coupe du Monde et que quelque chose arrivera. J’aimerais bien découvrir autre chose. Mais je me sens bien ici. Quoi qu’il arrive cela sera bien", assure celui qui est devenu le troisième meilleur buteur de l’histoire des Blues en Premier League derrière Frank Lampard et Didier Drogba.



En Russie, il parle "d'atteindre les demi-finales où tout est possible".