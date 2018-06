"Hazard-Benteke, une réunion de famille", document exceptionnel  (Live vidéo 20h25)

Ce mercredi 13 juin, à 20h25, la RTBF vous propose un documentaire "Hazard-Benteke, une réunion de famille", réalisé par Thomas Bricmont et François Verbeeren (Production Maïs Gâté Prod).

Christian Benteke et Eden Hazard, deux Diables rouges, deux stars bourrés de talent mais aussi deux amis.

Le documentaire retrace l’amitié hors du commun entre les deux hommes. Ils évoqueront notamment leur rêve commun formulé à 16 ans de participer ensemble à une Coupe du Monde, leur attachement à leurs proches et à leurs origines. Braine-le-Comte pour l’un, Liège pour l’autre. Ils parleront aussi de leur affection pour la Belgique multiculturelle et bigarrée, leurs aspirations personnelles, actuelles et futures.

Loin des fastes du foot business, Christian et Eden échangent, rient, se livrent sans faux-semblants.

"Hazard-Benteke, réunion de famille", c’est le récit du lien qui unit deux jeunes Belges devenus des icônes internationales du football professionnel.