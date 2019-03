Hazard a tenté de convaincre son "ami" Fellaini de rester : "Un peu déçu, c'est une perte pour le groupe"

Eden Hazard, le capitaine des Diables Rouges, a pris acte ce jeudi de la décision prise par Marouane Fellaini de prendre sa retraite internationale. Interrogé à ce sujet par Vincent Langendries à Stamford Bridge après la victoire de Chelsea face au Dynamo Kiev (3-0) en Europa League, le N.10 des Blues, qui n'a pas joué, a rendu un bel hommage à son ami...

"Je suis un peu déçu, parce que Marouane, au-delà d'être un joueur fantastique chez les Diables, c'est un de mes meilleurs amis au sein du groupe, a révélé Eden Hazard au micro de la RTBF. On en avait un peu parlé ensemble il y a quelques jours, et j'avais essayé de le convaincre de rester, parce qu'il est important pour le groupe. Mais on doit respecter sa décision, il a 31 ans, et une nouvelle génération arrive. Même s'il était un joueur important, il y a des jeunes joueurs qui poussent pour jouer, et il a sans doute pensé à ça. Mais pour le groupe, comme pour moi, c'est une perte. Dommage ! On le regrettera, c'est sûr, parce que c'est un joueur atypique, et il était respecté dans le groupe. On va essayer de se débrouiller sans lui ! Il était important sur le terrain, et sa bonne humeur me manquera aussi. C'est toujours important d'avoir des gars comme ça dans l'équipe, qu'on gagne ou qu'on perde. Il avait toujours le mot juste, et moi, j'avais une relation d'ami avec lui. Mais on restera en contact, ça, ce n'est pas un problème. Il nous manquera à tous, mais si on gagne, personne ne se souviendra que Marouane n'est plus là. Si on perd, là, ce sera autre chose... C'est comme ça dans le football !"