Hazard 13e du Ballon d'Or juste devant De Bruyne

Qui de Lionel Messi, Virgil Van Dijk, Mohamed Salah ou Cristiano Ronaldo remportera le Ballon d’Or 2019 ? La réponse sera connue ce lundi lors de la cérémonie organisée par France Football à Paris. En attendant le début du show prévu pour 20h30, le magazine français a commencé à dévoiler le nom des 30 joueurs les mieux classés par ordre décroissant.

On a donc déjà pu apprendre à quelle place ont terminé les deux Belges nommés pour ce prix, Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Le capitaine des Diables rouges a pris la 13e place juste devant le joueur mancunien. Les deux joueurs ont régressé par rapport à l’an dernier lorsqu’ils avaient pris la 8e et la 9e place. On rappellera que Paul Van Himst, en 1965, et Wilfried Van Moer, en 1980, s'étaient classés quatrièmes, le meilleur résultat belge dans l'histoire du Ballon d'Or.

Cette année, nos deux Diables ont notamment devancé De Ligt (15e), Aguero (16e), Griezmann (18e) ou encore Benzema (26e).