Harbaoui, Tunisien déçu : "On s'amuse à regarder les Diables"

La Tunisie s'est inclinée contre la Belgique, ce samedi à Moscou (5-2). Après deux revers en deux rencontres, le Mondial des Aigles de Carthage est bien mal embarqué. En cas de victoire de l'Angleterre ce dimanche contre le Panama, il sera terminé.



Hamdi Harbaoui, rencontré à Tunis, a été séduit par les Diables. "J'espère que les Diables vont aller en demi-finales, voire en finale. C'est une très belle équipe. On s'amuse à regarder cette équipe jouer. Les Belges se créent beaucoup d'occasions à chaque rencontre. C'est une équipe à admirer, une équipe très offensive."



A Tunis et un peu partout dans le pays, c'est la déception qui prédomine. "C'est une défaite qui fait mal à tous les Tunisiens", résume l'attaquant de Zulte-Waregem. "Tout le peuple était derrière cette équipe. On a eu un très beau visage de la Tunisie contre l'Angleterre. Il fallait garder le même. Ça n'a pas été le cas face à une équipe belge qui était supérieure dans tous les domaines. C'est dommage".



Les espoirs étaient grands avant le tournoi. "On s'est trop basé sur les résultats des matches amicaux. La Tunisie et les Tunisiens espéraient beaucoup plus que cela de leur équipe. Il y avait eu des bons résultats contre l'Espagne (défaite 1-0), le Portugal (2-2) et l'Iran (1-0). Les choses sérieuses commençaient en Coupe du Monde. La Tunisie a raté le coche".



Il reste un match contre le Panama aux Tunisiens pour terminer sur une bonne note. "Il faut sauver l'honneur. La Tunisie n'a pas le choix : il faut absolument gagner pour au moins montrer un beau visage".