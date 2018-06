Guardiola invité de la KDB Cup: "La génération des Diables, c'est quelque chose d'unique"

Après une visite au quartier général des Diables rouges à Tubize vendredi, Pep Guardiola s'est rendu samedi à Drongen, village natal de son joueur phare à Manchester City Kevin De Bruyne. Le Catalan est le 'Special Guest' de la KDB Cup, un tournoi organisé par l'entourage du Diable rouge et réservé aux équipes de jeunes de moins de 15 ans.

En conférence de presse, Guardiola a répondu aux questions des journalistes à propos de notre équipe nationale. "C’est quelque chose d’unique. Ce n’est pas seulement un, deux ou trois joueurs mais une quantité impressionnante de très bons joueurs dont dispose l’équipe nationale belge. Ils doivent être vraiment fiers parce que ce n’est pas facile de trouver autant d’attaquants, de milieux de terrain, de défenseurs et de gardiens fantastiques."

Présent également pour observer les jeunes talents de Manchester City, Guardiola a aussi évoqué l'état de forme de Vincent Kompany. "Lors des derniers mois, Vincent était vraiment très bien. Vendredi, j’ai parlé avec lui, il se sent vraiment très bien physiquement. Et quand il est prêt, qu’il n’est pas blessé il est un joueur tellement important pour nous et pour l’équipe nationale", a-t-il affirmé samedi matin... plusieurs heures avant la sortie du terrain du Diable rouge à la 53e de Belgique-Portugal.

"En ce qui concerne Hazard et De Bruyne, on doit les mettre sur le terrain et les laisser jouer", a continué Guardiola. C’est aussi simple que ça. Ils sont si forts, ils ont une très bonne intelligence de jeu. Il faut faire confiance à ces joueurs et ils peuvent eux-mêmes décider du cours d’un match."