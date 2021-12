Guardiola : "De Bruyne n’a rien à me prouver, il est tellement nécessaire à l’équipe"

Déjà qualifié et assuré de la première place de son groupe en Ligue des Champions, Manchester City se déplace à Leipzig ce mardi pour disputer son dernier match de poule.

Pep Guardiola s’est présenté en conférence de presse pour faire le point sur la situation des Cityzens et a donc abordé le cas de Kevin De Bruyne. Le Diable Rouge a retrouvé les pelouses anglaises ce week-end en montant au jeu sur la pelouse de Norwich ce week-end après avoir été testé positif au covid il y a quelques semaines.

Une absence qui est tombée au plus mauvais moment pour le Belge qui semblait retrouver ses meilleures sensations après sa blessure à la cheville survenue cet été.

Mais Pep Guardiola n’est pas inquiet et a une confiance absolue en son milieu de terrain : "Il se bat pour sa position comme tout le monde. Il ne doit rien me prouver à part qu’il est de retour et qu’il est lui-même, faire ce qu’il fait depuis cinq ans. Il est tellement nécessaire à l’équipe. Bernardo Silva et Ilkay Gundogan le savent. Il faut être bon pendant 90 minutes. Je les connais tous et ils n’ont rien à me prouver, ils ont juste à se montrer pour eux-mêmes".

Kevin De Bruyne pourrait donc profiter de ce match sans enjeu pour les Cityzens face à Leipzig pour reprendre le rythme de la compétition et reprendre sa place dans le onze de Pep Guardiola.