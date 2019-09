Grâce au huitième assist de Kevin de Bruyne, Manchester City l'emporte à Everton

Il est inarrêtable ! Toujours sur son petit nuage dont il ne veut décidément pas redescendre, Kevin de Bruyne s'est (à nouveau) montré décisif lors du périlleux déplacement de Manchester City à Everton. D'un centre millimétré vers Gabriel Jesus, KDB a distillé sa huitième passe décisive de la saison (en sept matches!) pour ouvrir le score au quart d'heure.

Rejoints au score juste avant la mi-temps (des oeuvres du jeune Calvert Levin), les Cityzens ont repris leur marche en avant en seconde mi-temps grâce à un somptueux coup-franc de Mahrez et un but de Sterling (son 100e en carrière) en renard des surfaces. 1-3 score final. Ce ne fut, certes, pas de tout repos pour les Mancuniens mais les hommes de Guardiola auront su trouver les ressources nécessaires pour remporter les trois points et ainsi rester dans le sillage de Liverpool.