Grâce à un doublé de Wijnaldum, les Pays-Bas battent la Biélorussie dans un groupe C toujours aussi indécis

Ils sont passés par la toute petite porte mais ils ont assuré l'essentiel. Opposés à une coriace équipe de Biélorussie, les Pays-Bas ne se sont imposés que d'une courte tête (1-2), grâce à un doublé (dont un bijou!) de Wijnaldum. Si Dragun a réduit la mise en seconde mi-temps et que les Biélorusses ne sont pas passés loin de l'égalisation, les trois points sont finalement tombés dans l'escarcelle des Bataves.

Une victoire prépondérante mais qui n'assure toujours pas de strapontin pour l'Euro aux Oranje. En cause, l'inhabituel suspense qui règne dans ce Groupe C. Les Pays-Bas sont, certes, premiers avec 15 points mais l'Allemagne (avec un match de moins) et l'Irlande du Nord ne pointent qu'à trois petites unités (12 points). Les trois nations se tiennent donc dans un mouchoir de poche en vue d'une qualification. Ce dimanche soir, la Mannschaft affrontera le petit poucet du groupe, l'Estonie.

Dans le groupe E, la Hongrie a fait le service minimum pour venir à bout de l'Azerbaïdjan (1-0). 3e du groupe, les Hongrois peuvent encore rêver de l'Euro mais vont devoir cravacher derrière la Croatie et la Slovaquie.