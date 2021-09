Gràce à des buts de Carrasco et Lemar, l’Atletico l’emporte de justesse face à l’Espanyol

Les hommes de Diego Simeone se déplaçaient sur la pelouse de l’Espanyol ce dimanche dans le cadre de la 4e journée de championnat.

Menés au score juste avant la mi-temps suite à un but de De Tomas, les Madrilènes peuvent remercier Yannick Carrasco qui remet les deux équipes à égalité d’une frappe croisée à dix minutes du terme.

Thomas Lemar offre définitivement la victoire d’un missile à la…. dixième et dernière minute du temps additionnel.

Grâce à cette victoire, les Colchoneros, champions en titre, gardent la première place devant Valence et l’Athletic Bilbao. Le Réal et le Barça pointent à la 4e et 6e place avec un match en moins.