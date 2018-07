Giresse : "Contre le Brésil, la Belgique ne doit pas faire de complexe"

Alain Giresse, ex-footballeur (2ème au ballon d'or 1982) et entraineur, est désormais consultant pour Radio France et est en Russie depuis le début de la Coupe du monde. Deux fois demi-finaliste du Mondial avec les Bleus, le Français de 65 ans parle avec intérêt de la Belgique, dont il juge le potentiel offensif impressionnant. Le Brésil est favori mais...

"J’apprécie le jeu produit par la Belgique, elle possède de nombreuses qualités offensives. Ca crée certaines déséquilibres donc elle prend des buts. Les Diables sont toujours dans la compétition et il ne faut pas crier au scandale. Ils sont parvenus à réagir contre le Japon. Quand j’ai vu Fellaini entrer dans ce match, je me suis dit qu’il allait y avoir un but de la tête. La Belgique a le mérite de produire, de proposer du jeu. Il faut ensuite avoir de la rigueur pour se mettre en sécurité en zone défensive. Avoir le ballon, c’est bien… mais il faut savoir percuter ensuite. En zone offensive, la France ne possède pas autant d’arguments offensifs que la Belgique. La Belgique a besoin d’avoir le ballon, elle n’a pas des joueurs pour courir derrière celui-ci", a précisé le Français à notre micro.

Jouer un 1/4 de finale contre le Brésil en Coupe du Monde, Giresse sait quel type d'émotions cela procure.

"Belgique-Brésil, c’est beau ! Quand vous jouez le Brésil en Mondial, vous êtes vraiment dans la compétition. Personne ne peut rester insensible à cet adversaire. Les Brésiliens n’ont pas été flamboyants, mais ils assurent : la défense est solide, le milieu travaille et ils ont des opportunités en attaque. Ca ne fait pas beaucoup de failles dans cette équipe. Offensivement, ils ont aussi un super joueur, c’est Neymar. S’il est vraiment dans le jeu, ce sera difficile pour la Belgique. Ce sera un duo sympa avec Meunier en face. Ce sera un super duel, ce sont deux belles équipes avec de gros arguments. Il faut que le potentiel offensif de la Belgique s’exprime, il ne faudra rien regretter après la partie. La Belgique ne doit pas faire de complexe, elle doit être fière et y croire. Qui sait, on se retrouvera peut-être en ½ finale… Moi, je suis preneur", a conclu Giresse avec le sourire.