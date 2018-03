Gérard Linard: "L'Arabie Saoudite ? Si on doit éviter tous les pays à problèmes, on ne trouvera plus d'adversaire…"

Lui qui, jeune, admirait le Real Madrid de Di Stefano , Puskas et Gento ("C’était du foot pur, sans carcan tactique, de la pure technique et de la vitesse") a aussi mené le front d’attaque de son équipe de village : "J’étais le buteur de Momignies, en 2e Provinciale, les anciens me surnommaient ‘Le Bombardier’ en référence à Gerd Müller . Chaque week-end encore, je vais voir des matches de jeunes à Momignies. Le foot ne serait pas ce qu’il est sans les buvettes. C’est dans les 3e mi-temps qu’une équipe se soude. C’est ma principale leçon apprise du foot : si on veut réussir quelque chose, il faut le faire en équipe. Passé un certain individualisme je crois que, grâce aux entraîneurs, les joueurs ont intégré cela aussi…"

Âgé de 75 ans, propulsé à la tête de la Fédération suite à la fronde anti- De Keersmaeker , Gérard Linard a percé sur le tard. Longtemps Président de son club de Couvin-Mariembourg, il a pris la tête de l’ACFF, l’aile francophone de l’Union Belge avant de reprendre les cordons de la bourse suite à l’affaire Steven Martens . Et il se garde bien de dire qu’il vit un rêve éveillé… "Je n’ai jamais rêvé d’occuper ce bureau, on m’a poussé à me présenter quand j’ai dévoilé la mauvaise gestion de mon prédécesseur… puis tout s’est enchaîné", explique Gérard Linard. "J’ai mené une carrière de dirigeant dans une société de 400 personnes, mais le football est différent : en entreprise, les employés se plient à vos ordres, en football le mode de gestion est participatif. Je gère de manière paternaliste car c’est un travail d’équipe. Je ne suis pas un homme de pouvoir, l’autocratie ne fonctionne pas."

Un peu par hasard, poussé par les événements, il s’est retrouvé Président de l’Union Belge. Depuis, il salue Roberto Martinez, évoque Braine-le-Comte avec Eden et rêve de lever le trophée en Russie. Mais il évoque aussi Alfredo Di Stefano, le stade national, Damso, ses cours de flamand, le pétrole arabe et Gerd Müller. Et surtout… son titre de champion avec Couvin-Mariembourg. Gérard Linard passe "Sur le Gril".

Aujourd’hui, Gérard Linard fréquente de près le gratin de nos cramponnés. "C’est très agréable de bavarder avec les Diables, ce sont des gens simples, quoi qu’on en dise. Thomas Meunier m’a dit sa fierté de représenter son pays, il apprécie quand des Luxembourgeois viennent voir ses matches. Eden Hazard me parle aussi de son club d’origine de Braine-le-Comte, géré aujourd’hui par son père. Les joueurs restent très attachés à leur premier club. Et comme tout le monde, j’aime les Diables spectaculaires, comme De Bruyne , Hazard, Mertens et Kompany . Vincent a une prestance qui m’impressionne. Comme vous, j’ai peur qu’il se blesse mais je pense que sa carcasse va tenir et qu’il va nous sortir une grande Coupe du Monde. Du moins si Martinez le reprend… Ce n’est pas moi qui fais la sélection !" (rires)

Après avoir redressé les finances de l’Union Belge, notamment via un drastique plan social, Gérard Linard a aussi supervisé le dossier de renégociation des primes avec les Diables. Des primes évaluées à 445.000 euros pour chaque Diable en cas de victoire finale en Russie… soient 100.000 euros de plus que pour les Allemands ! "Ne croyez pas que la Fédération roule sur l’or. Mais nous avons aussi intérêt à aller loin en Russie : nous ne serons pas perdants grâce aux primes de la FIFA. Mais on oublie le rôle social de la Fédération : les recettes des Diables financent tous nos projets sociaux et les autres équipes nationales, sans oublier le foot amateur. Et croyez-moi, les Diables ont fait de sérieuses concessions : il ne faut pas les blâmer, ils ont fait l’effort attendu."

Le dossier de l’entraîneur est sur toutes les lèvres depuis plusieurs mois. Sauf… officiellement à la Fédération. "Ce n’est pas un dossier urgent. Quand Wilmots nous a quittés, un mois après l’Euro 2016, on a trouvé facilement son successeur. Tout dépendra de notre parcours au Mondial. Si nous faisons un bon tournoi, et que les deux parties sont contentes, on continue. Si nous ratons notre Coupe du Monde, nous devrions assumer un contrat signé trop tôt, avec toutes les astreintes financières qui y sont liées. Et si nous la gagnons, toute l’Angleterre voudra Martinez… et nous n’aurons pas les moyens de nous aligner. Donc attendons que le tournoi se passe, nous aviserons après. Même chose pour Preudhomme : évidemment qu’il a le profit idoine… mais nous n’avons aucun contact avec lui. Nous ne sommes pas demandeurs… et Michel non plus. Peut-être aura-t-il d’ailleurs signé au Standard d’ici là... Mais pour être clair, nous n’avons pas de liste B avec des noms de successeurs. Nous trancherons en temps utile."

Trop de pression

Gérard Linard - © JASPER JACOBS - BELGA

Rattrapé par l’affaire Damso, contesté pour son match face à l’Arabie, un régime fort qui bafoue les droits de l’Homme et de la Femme, Gérard Linard botte en touche. "Damso, je n’en parle plus, on a déjà répondu. On cherche des polémiques partout. Quant au choix de l’Arabie, tout le monde se réveille maintenant, mais personne n’a rien dit quand on a conclu le match : je ne peux tout de même pas annuler le match la veille ! Dans une programmation, il y a un aspect sportif et un aspect financier. Roberto Martinez voulait un adversaire de ce style pour préparer la Coupe du Monde. Et pour l’aspect financier, le contrat est lucratif certes… mais il nous arrive aussi de payer pour certains adversaires, c’était le cas avec le Portugal. Nous sommes une fédération sportive, ni plus ni moins, et je trouve qu’on nous demande trop. Si à chaque sujet sensible, on nous met la pression, ça devient intenable. Et si on doit éviter tous les pays à problèmes, on ne trouvera bientôt plus d’adversaire et on ne jouera plus contre personne… "

Dernier Président des amateurs avant sans doute de passer la main à Bart Verhaeghe ("Non, il n’y a pas d’accord entre nous…"), Gérard Linard a dû aussi gérer la déception du Stade National et le déficit d’image suite à l’élimination de l’Euro 2020. "Je pense que les autorités bruxelloise veulent un grand stade et vont relancer le dossier, mais nous n’avons pas les cartes en main. Pour revenir à l’Arabie, ils ont 30 millions d’habitants et seulement 50.000 affiliés, 10 fois moins que nous. Et ils ont un stade… de 67.000 places. En plus, eux jouent sur une bonne pelouse… même si, sans doute, des gouttes de pétrole passent au-travers." (sourire).

Pas de tournante… pour l’instant

De là à envisager de faire jouer les Diables en tournante dans les stades belges comme le souhaite Bart Verhaeghe ? "J’ai dit que les Diables pourraient jouer leurs matches à domicile… à l’étranger, mais c’était une simple boutade. Mais il nous faut un stade de 40.000 places si nous voulons que le système soit rentable : payer les Diables et surtout financer la pyramide du football belge. Regardez le tirage au sort de la Nations League : si on avait hérité de la France, de l’Espagne ou de l’Allemagne, on aurait joué où ? Heureusement, nous avons obtenu de pouvoir encore jouer un an au Stade Roi Baudouin..."

D’ici là, Gérard Linard compte bien être en Tribune d’Honneur du Stade Loujniki, le 15 juillet prochain, pour la finale du Mondial. "Mon affiche idéale ? Belgique-France ! J’habite à la frontière franco-belge et je me ferais un plaisir de charrier mes voisins. Car ça ne fait pas un pli : contre la France, on gagne sans problème ! Jusqu’ici, le meilleur souvenir de ma vie de foot, c’est la montée en Promotion, quand j’étais Président de Couvin-Mariembourg. On a bien fêté ce soir-là. Car je le dis toujours : quand on a bien travaillé, on a le droit de bien décompresser. Mais si on va en finale de ce Mondial, ce sera le summum. Et là, malgré mon grand âge, je mettrai un verre de plus…"

